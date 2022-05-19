Gölcük'te 19 Mayıs törenle kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölcük'te 19 Mayıs törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Gölcük'te 19 Mayıs törenle kutlandı

Gölcük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı.

Gölcük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı.

Törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, gaziler, öğretmenler, öğrenciler, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende öğrenciler birbirinden güzel gösteriler düzenledi. Törenin ardından Kaymakam Karabulut ile Başkan Sezer, okullar arasında yapılan resim, kompozisyon, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, gençlik, Gölcük, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title