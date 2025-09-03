Gölbaşı Tabiat Parkı'nda Piknikçilerle Tilki Karşılaştı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tabiat parkına inen bir tilki piknikçiler tarafından görüntülendi.

Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan Gölbaşı Tabiat Parkında piknik yapan vatandaşlar burada tilkiyle karşılaştı. Tilkinin soğukkanlı tavırları ve insanlara oldukça yaklaşması dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla bir süre görüntülenen tilki daha sonra vatandaşlardan uzaklaşarak gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN