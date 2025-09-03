Gölbaşı Tabiat Parkı'nda Piknikçilerle Tilki Karşılaştı
Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan Gölbaşı Tabiat Parkında piknik yapan vatandaşlar burada tilkiyle karşılaştı. Tilkinin soğukkanlı tavırları ve insanlara oldukça yaklaşması dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla bir süre görüntülenen tilki daha sonra vatandaşlardan uzaklaşarak gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel