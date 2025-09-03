Haberler

Gölbaşı Tabiat Parkı'nda Piknikçilerle Tilki Karşılaştı

Gölbaşı Tabiat Parkı'nda Piknikçilerle Tilki Karşılaştı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki tabiat parkında piknik yapan vatandaşlar, soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken bir tilkiyle karşılaştı. Tilki, insanlara yaklaşarak cep telefonlarıyla görüntülendi ve daha sonra kayboldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tabiat parkına inen bir tilki piknikçiler tarafından görüntülendi.

Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan Gölbaşı Tabiat Parkında piknik yapan vatandaşlar burada tilkiyle karşılaştı. Tilkinin soğukkanlı tavırları ve insanlara oldukça yaklaşması dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla bir süre görüntülenen tilki daha sonra vatandaşlardan uzaklaşarak gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
