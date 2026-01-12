Haberler

Gölbaşı Şoförler Cemiyeti'nde Öztürk yeniden başkan


Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılan Şoförler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Kasım Öztürk, 213 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Öztürk, destek veren üyelere teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Şoförler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu ve seçimleri gerçekleştirildi.

Gölbaşı Şoförler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu, özel bir salonda yapıldı. Üç adayın yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Kasım Öztürk, üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Seçim sonuçlarına göre Kasım Öztürk 213 oy alırken, Yunus Arslan 104 oy, Ali Şeker ise 94 oy aldı. Kullanılan oyların 6'sı geçersiz sayıldı. Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Öztürk, yeni dönemde de şoför esnafının sorunlarına çözüm üretmek ve hizmetleri artırmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. - ADIYAMAN

