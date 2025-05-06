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Gölbaşı'nda Tekne Tır Üzerinde Taşındı

Gölbaşı'nda Tekne Tır Üzerinde Taşındı
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir tekne, tırın üstüne bindirilerek kara yolu üzerinden taşındı. Teknenin taşınım anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir tekne, tırın üstüne bindirilerek kara yolu üzerinden taşındı. Teknenin adeta karadan yürüyor gibi göründüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir teknenin, tırın üstüne bindirilerek kara yolu üzerinden taşındığı anlar vatandaşların ilgisini çekti. Teknenin taşındığını gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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