Gölbaşı'nda görevli hakim ve savcılara veda yemeği

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 12 Haziran 2026 tarihli kararnamesiyle görev yerleri değişen hakim ve cumhuriyet savcıları onuruna veda yemeği düzenlendi.

Programa Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Talip Gönül, protokol üyeleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Kararname doğrultusunda hakimlerden Ahmet Furkan Özbağkıran ve Kübra Dağıstan Özbağkıran Zonguldak Alaplı'ya; Fatih Şamil Pamuk Sivas Şarkışla'ya; Betül Kübra Nur Duru Sakarya Pamukova'ya atandı.

Cumhuriyet savcılarından Yunus Çiçek Bursa Mustafakemalpaşa'ya; Halil Duru Sakarya Pamukova'ya ve Elif Yıldız Yaman ise Nevşehir Derinkuyu'ya görevlendirildi.

Programda konuşan Başsavcı Kaan Duran, tayini çıkan meslektaşlarına ilçedeki adalet hizmetlerine sağladıkları katkılardan ötürü teşekkür etti.

Duran, "Gölbaşı'nda görev yaptıkları süre boyunca adaletin tecellisi için özveriyle çalışan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ve tayini çıkan yargı mensuplarına uğurlama hediyelerinin verilmesiyle tamamlandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı