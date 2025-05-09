Gölbaşı'nda Öğrencilere Trafik Bilinci Eğitimi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma trafik ekipleri öğrencilere Trafik Haftası kapsamında 'Bir kural, bir hayat' eğitimi verdi.

Balkar Beldesi Anaokulu ve İlkokulu'nda gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere trafik haftası, trafik kurallarına uyma bilinci, okul servislerinde ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk ile emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında detaylı bilgi verildi.

Eğitimde, trafik kurallarına uymanın bireysel ve toplumsal güvenlik açısından taşıdığı önem vurgulanırken, uygulamalı örneklerle öğrencilerin konuları daha iyi kavraması sağlandı. Seminer sonunda öğrencilere boyama, hikaye kitabı ve bayrak hediye edildi.

Öğrenciler trafik kurallarına uyumun hem kendi emniyetleri hem de toplumsal fayda açısından kritik olduğunu bir kez daha kavrama fırsatı buldu. Jandarma ekipleri, bu tür eğitimlerin devam edeceğini ve trafik bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. - ADIYAMAN