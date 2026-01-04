Haberler

Gölbaşı'nda köy yolları ulaşıma açılıyor

Gölbaşı'nda köy yolları ulaşıma açılıyor
Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yol açma ve kar küreme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kaymakamlık koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ulaşım ağının açık tutulması için ekipler 7/24 çalışıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yol açma ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gölbaşı Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda iş makineleri eş zamanlı olarak sahada görev yapıyor. İlçe merkezi ve köyler arasındaki ulaşım ağını açık tutmak amacıyla hazırlanan planlı program dahilinde, karla kaplanan köy ve mezra yolları tek tek trafiğe açılıyor. Kaymakamlık yetkilileri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için ekiplerin 7/24 teyakkuzda olduğunu ve kapalı grup köy yolu kalmaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
