Haberler

Gölbaşı'nda Jandarma Personeline Avcılık Eğitimi

Gölbaşı'nda Jandarma Personeline Avcılık Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından jandarma personeline avcılık kuralları ve şeyleri üzerine bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitimde, yasal çerçeveler, koruma altındaki türler ve kaçak avcılıkla mücadele yöntemleri ele alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından, yaklaşan av sezonu öncesinde jandarma personeline yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Gölbaşı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından Gölbaşı, Besni ve Tut İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personellere verilen eğitimde, avcılık faaliyetlerinin yasal çerçevesi, koruma altındaki türler, avlanma kuralları ve kaçak avcılıkla mücadele yöntemleri ele alındı.

Uzman ekipler tarafından verilen eğitimde, jandarma personelinin sahada karşılaşabileceği durumlara karşı bilinçli ve etkin müdahale edebilmesi hedeflendi. Ayrıca, doğa koruma bilincinin artırılması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla çeşitli görsel materyallerle desteklenen sunumlar yapıldı.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin yıl boyunca farklı bölgelerde devam edeceğini belirterek, doğal yaşamın korunmasında kolluk kuvvetlerinin rolünün hayati önem taşıdığına dikkat çekti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent sahne sonrası rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı

Konser coşkusu hastanede bitti! Hayranları büyük panik yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.