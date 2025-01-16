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Gölbaşı'nda Esnaflara Dolandırıcılık Uyarısı

Gölbaşı'nda Esnaflara Dolandırıcılık Uyarısı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnaflara dolandırıcılık ve siber suçlar hakkında bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirerek, güvenli internet kullanımı ve dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnafları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Günaydın Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları tek tek ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnaflarla tek tek sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Sıcak sohbet havasında gerçekleştirilen bilgilendirme ziyaretinde esnaflar, dolandırıcılık, yeni suç yöntemleri olan telefon ve internet dolandırıcılığı, aile içi ve kadına şiddet, güvenli internet kullanımı, siber suçlar (SİBERAY), siber zorbalık, emniyet kemeri kullanımı, işyerinden hırsızlık, sahte para konularında uyarıldı.

Bilgilendirmelerin yanı sıra esnaflara broşürlerde dağıtıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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