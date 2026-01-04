Haberler

Dolup taşan çöp konteynerleri tepkilere neden oluyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde günlerdir toplanmayan çöpler, kötü koku ve çevre kirliliği nedeniyle vatandaşların yaşam kalitesini düşürüyor. Mahalle sakinleri durumu dayanılmaz buluyor ve çocukların sağlığı için endişe ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde biriken ve günlerdir toplanmadığı belirtilen çöpler, çevre kirliliği ve kötü koku nedeniyle mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

Gölbaşı ilçesinin farklı mahallelerinde son günlerde konteynerlerden taşan çöplerin toplanmaması, ilçede ciddi bir çevre ve halk sağlığı sorununu beraberinde getirdi. Özellikle ana caddeler ve ara sokaklarda biriken atıklar, hem görüntü kirliliğine yol açıyor hem de çevreye yayılan ağır koku nedeniyle vatandaşların yaşam kalitesini düşürüyor.

Çöplerin zamanında toplanmadığını belirten mahalle sakinleri, durumun artık dayanılmaz bir hal aldığını ifade ediyor. Sokak hayvanlarının çöpleri dağıtması sonucu atıkların yollara saçıldığını ifade eden vatandaşlar, çocukların sağlığı için de endişe duyduklarını dile getiriyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
