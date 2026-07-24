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Adıyaman Gölbaşı'nda 60 Çocuk Sünnet Şöleniyle Sünnet Oldu

Adıyaman Gölbaşı'nda 60 Çocuk Sünnet Şöleniyle Sünnet Oldu
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Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi'nin organize ettiği sünnet şöleninde 60 çocuk sünnet oldu. Üroloji Uzmanı Dr. Mehmet Özavcı öncülüğünde düzenlenen etkinlik, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatmak amacı taşıdı.

Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi'nin organize ettiği sünnet şöleninde 60 çocuk sünnet oldu.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Mehmet Özavcı tarafından organize edilen sünnet töreni, İslami gelenekler çerçevesinde düzenlendi. Etkinlik, ilçedeki ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Dr. Özavcı, bu tür organizasyonların hem toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini hem de çocukların sağlıklı bir şekilde bu önemli dönemeçten geçmelerini sağladığını belirtti.

Özavcı, "Amacımız sadece tıbbi bir işlem yapmak değil, aynı zamanda çocuklarımızı ve ailelerini mutlu etmek, unutulmaz hatıralar biriktirmelerini sağlamaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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