Gölbaşı ilçesinde mahallelinin asfalt tepkisi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle sakinleri, bozuk ve tozlu yollar nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirterek yetkililerden çözüm Beklediklerini ifade etti. Özellikle yağışlı havalarda çamur nedeniyle yürümekte zorlandıklarını ve araçların zarar gördüğünü dile getirdiler.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan vatandaşlar, cadde ve sokakların uzun süredir asfaltlanmamasına tepki gösterdi.

Yeni Mahalle sakinleri, yolların bozuk ve tozlu olmasının günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. Vatandaşlar, özellikle yağışlı havalarda çamur nedeniyle yürümekte zorlandıklarını, araçların ise sık sık zarar gördüğünü dile getirdi. Çocukların okula giderken güçlük yaşadığını söyleyen mahalleli, altyapı çalışmalarının tamamlanmasına rağmen yolların asfaltlanmamasını eleştirdi.

Mahalle sakinleri, "Yıllardır bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. Yetkililerden artık kalıcı bir adım atılmasını istiyoruz" diyerek çağrıda bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
