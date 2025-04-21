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Gökyüzünde Uçurtma Coşkusu: 23 Nisan Şenliği

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Bursa'nın Şahinyurdu köyünde düzenlenen uçurtma şenliği, çocukların 23 Nisan Bayramı coşkusunu gökyüzünde yaşamasını sağladı. Uçurtma yapım atölyesi, animasyon gösterileri ve çeşitli oyunlarla dolu etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Uçurtmalar, gökyüzünü renklendirdi

Çocuklar, 23 Nisan bayram coşkusunu gökyüzünde de yaşadı

BURSA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Şahinyurdu köyü mesire alanında düzenlenen uçurtma şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Gemlik Kent Konseyi'nin öncülüğünde Çocuk Meclisinin gerçekleştirdiği etkinlik, çocuklara bayram coşkusunu gökyüzünde yaşattı. Şenlikte önce herkes Saaddettin Gökbulut'un yönettiği uçurtma atölyesinde uçurtma yapımının tekniklerini ve inceliklerini öğrendi. Çocuklara özel animasyon gösterileri, yüz boyama, mini disco, çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlenirken sandviç, kek, meyve suyu ikramları oldu. Katılımcılar, rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne bırakırken ortaya çıkan neşeli ve coşkulu görüntüler ile alan doldu taştı.

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, "Çocuklarımızın uçurtmalarla çocukluğunu yaşamaları, oyunlar oynaması ve kendilerini mutlu hissetmeleri bizleri de sevindiriyor. Halkımızın yoğun katılımı, bizlere bu tür etkinliklerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Gemlik Beşiktaş Taraftar Derneği, Gemlik Özel Elma Şekeri Kreşi, Gemlik Fenerbahçe Taraftarlar Derneği, Gemlik Galatasaray Taraftarlar Derneği ve Bursa Mag-Der'in katkılarıyla gerçekleştirilen şenlik, tüm katılımcılar için unutulmaz bir 23 Nisan anısı olarak hafızalara kazındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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