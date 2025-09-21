Haberler

Gökyüzünde Sürpriz Evlenme Teklifi

Kayseri'den Kıbrıs'a uçan bir yolcu, uçak seyir halindeyken kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Tüm yolcuların önünde gerçekleşen teklif, coşkuyla karşılandı.

Kayseri'den Kıbrıs'a gitmek için havalanan uçakta seyahat eden Ahmet Kaymaklı, dünyaevine girmek istediği kız arkadaşına sürpriz yaptı. Uçak seyir halindeyken anons cihazını eline alan Kaymaklı, tüm yolcuların önünde kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

Teklifine 'evet' yanıtını alan Ahmet Kaymaklı sevinçle kız arkadaşına sarılırken, uçaktaki yolcular da çiftin mutluluklarına ortak oldular. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
