Gökyüzünde Sürpriz Evlenme Teklifi

Kayseri'den Kıbrıs'a gitmek için havalanan uçakta yolculardan birisi kız arkadaşına evlenme teklif ederek dünyaevine ilk adımı gökyüzünde attı.

Kayseri'den Kıbrıs'a gitmek için havalanan uçakta seyahat eden Ahmet Kaymaklı, dünyaevine girmek istediği kız arkadaşına sürpriz yaptı. Uçak seyir halindeyken anons cihazını eline alan Kaymaklı, tüm yolcuların önünde kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

Teklifine 'evet' yanıtını alan Ahmet Kaymaklı sevinçle kız arkadaşına sarılırken, uçaktaki yolcular da çiftin mutluluklarına ortak oldular. - KAYSERİ