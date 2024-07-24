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Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği Vali Akbıyık'ı Ziyaret Etti

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Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Ziyarette Göktepe'nin kültürel değerleri ve gelişimi hakkında bilgi verildi.

Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Şahin, Başkan Yardımcısı İsmail Zengin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Arif İlman, Ali Şimşek ve Muhammer Cihan, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Şahin, Vali Akbıyık'a Göktepe mahallesinin kültürel değerleri ve gelişimi hakkında bilgi verdi. Şahin, Göktepe'nin eski adıyla Belenye köyünün Muğla, Aydın ve Denizli illerinin birleşme noktasında yer aldığını ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti. Ayrıca, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Göktepe köyünde yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Şahin, Göktepe'ye ulaşımın merkezden uzak olması nedeniyle zor olduğunu ve köy yolunu 20 kilometre kısaltacak olan eski ulaşım yolunun yeniden açılması için Vali Akbıyık'tan destek istediklerini ifade etti. Vali Akbıyık'ın bu konuya ilgiyle yaklaştığını belirtti.

Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan 10. Göktepe Kültür ve Dayanışma Festivali'ne Vali Akbıyık'ı davet etti. Vali Akbıyık, programının uyması halinde festivale katılmak istediğini belirtti. Şahin, Vali Akbıyık'a derneğe gösterdiği ilgi ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda, Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, günün anısına Vali Akbıyık'a birçok yarışmada ödül alan Göktepe zeytinyağını hediye ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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