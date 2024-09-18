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Gökhan Ağdemir, Ankara 2 Nolu Barosu Başkan Adayı Oldu

Gökhan Ağdemir, Ankara 2 Nolu Barosu Başkan Adayı Oldu
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Serbest Avukat Gökhan Ağdemir, geçmişteki çeşitli görevlerinin ardından Ankara 2 Nolu Barosu Başkan Adayı olduğunu açıkladı. Seçimler, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkan Yardımcılığı, Ankara 2.Nolu Baro Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Serbest Avukat Gökhan Ağdemir, Ankara 2 Nolu Barosu Başkan Adayı oldu.

Ankara 2 Nolu Barosunun 2. Olağan Genel Kurulu, gerekli çoğunluğun oluşması halinde 5 Ekim Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ankara 2 Nolu Baro Organları Seçimi ise 6 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Gerekli çoğunluğun oluşmadığı halde ise seçim 19 Ekim Cumartesi günü, Baro Organları Seçimi ise 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkan Yardımcılığı, Ankara 2 Nolu Baro Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Serbest Avukat Gökhan Ağdemir ise 2. Olağan Genel Kurulunda Ankara 2 Nolu Barosu Başkan Adayı olacağını açıkladı.

Gökhan Ağdemir Kimdir

Ağdemir, Hukuk Lisans eğitimi üzerine, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı ve İşletme Yönetimi Doktorası ile hukuki ve akademik yetkinliğiyle Ankara'da serbest avukatlık yapıyor. 20 yıllık meslek hayatının öncesinde de Ülkücü Hareket'in her kademesinde çeşitli görevler üstlenerek davaya hizmet eden, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkan Yardımcılığı, Ankara 2 Nolu Baro Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ağdemir, Ekim'de yapılacak baro seçimleri için Ankara 2 Nolu Barosu Başkan Adayı oldu. Mesleğinde hak, adalet, savunma hakkının kutsallığı, vekalette kul hakkı ve meslek etiği ilkelerine daima sadık kalan Ağdemir, Milliyetçi muhafazakar görüşü yanında düşünceye saygılı demokrat tutumu ile de meslek ve özel yaşamında, saygın ve sağlam ilişkiler içerisinde bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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