100 metre yükseklikte gökdelen temizliği yapanlara köfte, patates, pilav ikramı

Başakşehir'de yaklaşık 100 metre yükseklikte bir gökdelenin dış cephe camlarını temizleyen iple erişim teknisyeni Furkan Akkaya, çalışırken unutamayacağı bir sürpriz yaşadı. Daha önce de görev yaptıkları binada oturanların kendilerini tanıdığını belirten Akkaya, yıllardır çay, kahve ve soğuk içecek ikramlarıyla karşılaştıklarını ancak 10 yıllık meslek hayatında ilk kez camdan köfte ve pilav ikram edildiğini söyledi. Kask kamerasına yansıyan samimi anlar izleyenleri gülümsetti.

Yaklaşık 10 yıldır iple erişim teknisyeni olarak görev yapan Furkan Akkaya, ekibiyle birlikte İstanbul'un birçok yüksek yapısında dış cephe cam temizliği, bakım, yalıtım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Daha öncede aynı binada görev yaptıkları için bina sakinleriyle zaman içerisinde bir tanışıklık oluştuğunu anlatan Akkaya, bu kez karşılaştığı sıcak yemek ikramının kendisini hem şaşırttığını hem de duygulandırdığını ifade etti.

"10 yıldır ilk kez sıcak yemek ikram edildi"

Furkan Akkaya, "Yaklaşık 10 yıldır bu mesleği yapıyorum. Çalışırken camdan bize çay, kahve, su ya da küçük atıştırmalıklar ikram edilmesine alışığız. Ancak ilk kez sıcak yemek ikram edildi. Başakşehir'de her sene çalıştığımız bir bina olduğu için çocuklar ve bina sakinleri artık bizi tanıyor. Hatta camda bize bir şey ikram etmek için beklemeye başladılar. Bu kez Maraşlı bir ablamız camdan köfte ve pilav uzattı. O an kask kameram kayıt halindeydi. Ben de bu samimi anları sosyal medyada paylaştım. Gelen yorumlar beni çok mutlu etti. Özellikle ablamızın samimiyeti ve Maraşlı hemşehrilerimizin yoğun ilgisi beni hem şaşırttı hem de sevindirdi" dedi.

"Dağcılık tutkum mesleğime dönüştü"

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olduğunu belirten Akkaya, "Üniversite yıllarında başladığım dağcılık sporu zamanla mesleğe dönüştü. Ekibimle birlikte İstanbul'daki yüksek binaların yanı sıra tarihi camilerde, Boğaz köprülerinde, Osmangazi Köprüsü'nde, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, Çamlıca Kulesi'nde, rüzgar türbinlerinde ve yurt dışındaki çeşitli projelerde görev aldık. Yüksekte çalışırken vatandaşların gösterdiği ilgi ve samimiyet bize moral veriyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı