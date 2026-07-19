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Gökçeada Kaymakamı vatandaşlarla bir araya geldi

Gökçeada Kaymakamı vatandaşlarla bir araya geldi
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Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Uğurlu Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi; altyapı, turizm ve kamu hizmetleri konularında istişarelerde bulundu.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Uğurlu Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Osman Acar, vatandaş odaklı yönetim anlayışı kapsamında Uğurlu Köyü'nde düzenlenen vatandaş buluşmasında köy sakinleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini doğrudan dinleyen Kaymakam Osman Acar, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, Uğurlu Köyü'nün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin önemli konular kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda, köyde devam eden ve planlanan yatırımlar, altyapı ve üstyapı çalışmaları, turizm sezonuna yönelik hazırlıklar, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ile Uğurlu Köyü'nün sosyal ve ekonomik açıdan daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik projeler hakkında vatandaşlara ayrıntılı bilgiler verildi. Ayrıca vatandaşların dile getirdiği talep ve öneriler değerlendirilerek çözüm odaklı istişarelerde bulunuldu.

Toplumun her kesiminin görüşünü önemsediklerini vurgulayan Kaymakam Osman Acar, "Ortak akıl, güçlü istişare ve vatandaşlarımızın desteğiyle Gökçeada'mızı her alanda daha ileriye taşıyacak, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen buluşma, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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