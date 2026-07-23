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Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Halk Günü Buluşması'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Halk Günü Buluşması'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Geleneksel Halk Günü Buluşması'nda vatandaşları dinleyerek talep ve sorunları çözüm odaklı olarak değerlendirdi. Kamu hizmetlerinde etkinlik ve vatandaş memnuniyetini vurgulayan Acar, devletin her zaman milletin yanında olduğunu ifade etti.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Geleneksel Halk Günü Buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, vatandaş odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda düzenli olarak gerçekleştirilen Geleneksel Halk Günü Buluşması kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen buluşmada vatandaşları tek tek dinleyen Kaymakam Osman Acar, iletilen talep, öneri ve sorunları ilgili kurum amirleriyle birlikte değerlendirerek çözüm odaklı istişarelerde bulundu.

Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulmasına önem verdiklerini vurgulayan Kaymakam Acar, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Toplumun her kesimiyle doğrudan iletişim kurmayı önemsediklerini belirten Kaymakam Osman Acar, devletin her zaman milletinin yanında olduğunu vurgulayarak, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin yakından takip edildiğini, iletilen her konunun titizlikle değerlendirilerek gerekli çalışmaların ilgili kurumlar tarafından yürütüleceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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