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Gökçeada'da "Geleneksel Halk Günü" gerçekleştirildi

Gökçeada'da 'Geleneksel Halk Günü' gerçekleştirildi
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Kaymakam Osman Acar, Geleneksel Halk Günü kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Kaymakam Osman Acar, Geleneksel Halk Günü kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Acar, vatandaşların istek, talep ve önerileri tek tek dinlendi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, geleneksel Halk Günü programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Acar, ilgili konuların çözümü için gerekli değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla devletin her zaman milletin yanında olduğunu ifade eden Kaymakam Osman Acar, vatandaşlarla gönül bağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Kapımız da gönlümüz de vatandaşlarımıza daima açıktır" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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