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Gökçeada Kaymakamı Acar’dan Kıbrıs Gazilerine vefa ziyareti

Gökçeada Kaymakamı Acar’dan Kıbrıs Gazilerine vefa ziyareti
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Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Hüseyin Kırıcı ve Kemal Avcı’yı hanelerinde ziyaret ederek kendileriyle bir araya geldi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Hüseyin Kırıcı ve Kemal Avcı'yı hanelerinde ziyaret ederek kendileriyle bir araya geldi.

Gökçeada ilçesinde samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde gazilerle sohbet eden Kaymakam Osman Acar, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlık dolayısıyla kendilerine şükranlarını ifade etti. Gazilerin, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna büyük fedakarlıklar gösterdiğini vurgulayan Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, "Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, kahraman gazilerimize sahip çıkmak ve onların emanetlerine vefa göstermek hepimizin ortak sorumluluğudur. Devletimiz ve milletimiz, gazilerimizin daima yanındadır" dedi.

Kaymakam Acar, Gazi Hüseyin Kırıcı ve Kemal Avcı'ya sağlık ve huzur temennilerini ileterek, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahraman gazileri nezdinde tüm gazilere minnet ve şükranlarını sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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