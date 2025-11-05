Haberler

Gökçeada'da Yeni Su Deposu Projesi Tamamlandı

Gökçeada'da Yeni Su Deposu Projesi Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Şirinköy'de yapımı tamamlanan yeni su deposunu inceledi. Yaklaşık 100 ton kapasiteye sahip depo, bölgenin içme suyu arz güvenliğini artıracak.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Şirinköy'de yapımı tamamlanan yeni su deposunda incelemelerde bulundu.

Su deposu projesi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Yaklaşık 100 tonluk kapasiteye sahip olan ve Gökçeada Kaymakamlığı Mahalli İdareler Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Proje, Şirinköy'ün uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu sağlam ve modern bir su depolama altyapısını kazandırdı. Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Şirinköy muhtarı ve mahalli idareler müdürü ile birlikte tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceledi; depo yapısı, bağlantı hatları ve su akış sistemi hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, projenin tamamlanmasıyla birlikte Şirinköy'ün içme suyu arz güvenliğinin artırıldığını, vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı suya erişiminin sağlandığını belirtti. Acar, "Alt yapı yatırımları, yaşam kalitesinin yükselmesinde en önemli unsurlardan biridir. Bu tür projelerle hem köylerimizin hem de ilçemizin geleceğini güvence altına alıyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.