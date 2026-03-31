Gökçeada'da ilçe güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye'nin en batı noktası Gökçeada'da, kamu düzeninin güçlendirilmesi ve vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede teminat altına alınması amacıyla ilçe güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında düzenlenen İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'na İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı katıldı. Toplantıda, ilçenin mevcut asayiş durumu tüm boyutlarıyla ele alınırken, sahadaki uygulamalar, risk analizleri ve önleyici güvenlik stratejileri titizlikle değerlendirildi.

Toplantının ana gündeminde; suç oranlarının düşürülmesine yönelik proaktif tedbirler, trafik güvenliğinin artırılması, denetim mekanizmalarının etkinliği ve kurumlar arası eşgüdümün daha da güçlendirilmesi yer aldı. Güvenlik birimlerinin sahadaki performansı detaylı veriler ışığında analiz edilirken, Gökçeada'nın huzur ve güven iklimini kalıcı hale getirecek yeni yol haritaları masaya yatırıldı.

Kaymakam Osman Acar, devletin gücünü sahada hissettiren en önemli unsurun koordinasyon ve kararlılık olduğuna dikkat çekerek, "Gökçeada'da vatandaşlarımızın huzuru bizim en temel önceliğimizdir. Tüm güvenlik birimlerimizle birlikte, önleyici ve etkin bir güvenlik anlayışıyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

