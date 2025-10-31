Haberler

Gökçeada'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Çanakkale Valiliği tarafından düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılarak bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmaları detaylandırdı. Kaymakam Acar, Gökçeada'yı bağımlılıklardan arındırılmış bir yaşam alanı haline getirmek amacıyla yenilikçi yöntemler ve toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Çanakkale Valiliğinin başkanlığında gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılarak Gökçeada Kaymakamlığı adına kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda gerçekleştirdiği sunumunda sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmalarını detaylı bir şekilde aktararak Gökçeada'da bağımlılıkla mücadelede kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı. Kaymakam Acar, özellikle sanal bahis ve kumar bağımlılığı, ekran bağımlılığı, madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadelede etkili ve yenilikçi yöntemlerin hayata geçirileceğini belirtti. Bu kapsamda sanat temelli rehabilitasyon projeleri, farkındalık eğitimleri, aile bilgilendirme seminerleri ve gençlere yönelik sosyal-kültürel etkinliklerin uygulanacağını ifade etti. Acar, "Gökçeada'yı tüm bağımlılık türlerinden arındırılmış, güvenli ve bilinçli bir yaşam alanı haline getireceğiz." dedi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, bağımlılıkla mücadelenin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Gökçeada'da kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, okullarımız ve ailelerimizle birlikte güçlü bir dayanışma zinciri kuracağız. Her bağımlılık türüne karşı etkin, sistematik ve kararlı bir mücadele yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantıda, Gökçeada'da yürütülen örnek uygulamalar ve projeler takdirle karşılanırken, Kaymakam Acar'ın sunumu bağımlılıkla mücadelede örnek bir model olarak değerlendirildi. - ÇANAKKALE

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
