Gödekmerdan; "İnsan onuruna ve emek haklarına sahip çıkıyoruz"

Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde yaptığı açıklamada, insan onuruna ve emek haklarına vurgu yaptı. İnsan haklarının evrensel değerler olduğuna dikkat çeken Gödekmerdan, sendika olarak çalışanların haklarını koruma konusunda kararlılıklarını ifade etti.

Gödekmerdan, tüm insanların onur, eşitlik ve özgürlük içinde yaşama hakkını hatırlatan 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde insan haklarının hiçbir siyasal, ideolojik ya da toplumsal ayrım gözetmeksizin herkes için doğuştan gelen ve evrensel nitelikte olan temel değerler olduğunu söyledi.

Genel Başkan Gödekmerdan mesajında şunları kaydetti; "Biz; siyasal ideolojik referans almadan, yalnızca çalışanların emeğine, hakkına ve insani onuruna sahip çıkmayı görev edinen, tüm üyelerine saygılı ve kapsayıcı bir sendikayız. Çalışma yaşamında insan haklarının korunması; adalet, eşitlik, güvenlik ve saygın bir çalışma ortamının vazgeçilmez temelidir. Bu anlayışla; Çalışanların adil ücret, Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları, Ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı, Sendikal hak ve özgürlüklerini kullanabilme, İnsanca yaşam standardı gibi temel insan haklarına sahip olmaları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün, yalnızca geçmişi hatırlama değil; geleceği daha adil ve daha eşit bir çalışma hayatı üzerine inşa etme günüdür. Her bir çalışanımızın hak ettiği insan onuruna yakışır bir yaşam için, ilkelerimizden ve evrensel değerlerden ödün vermeden mücadele etmeye devam edeceğiz. İnsan haklarına saygılı, kapsayıcı ve emek merkezli sendikal anlayışımızla tüm çalışanların İnsan Hakları Günü'nü kutluyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
