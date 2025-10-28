Haberler

Gödekmerdan; " Cumhuriyetimizin 102. yılını gururla kutluyoruz"

Hak-Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı ve Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesaji yayımladı .

Hak-Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı ve Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan'ın yayınladığı mesajda : "Bugün Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını, haklı onur ve kıvancını yaşıyoruz. Bilindiği üzere ülkemizin mağlubiyeti ile neticelenen Birinci Cihan Harbi neticesinde, aziz vatanın her bir köşesi işgal edilmiş, binlerce yıllık mazisinde en önemli hasleti bağımsızlık olan Türk Milleti, esaret altına alınmak istenmiştir. Fakat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde topyekün bir mücadele sergileyen yüce Türk Milleti, tarihte eşi görülmeyen bu mücadele neticesinde istiklalini kazanmayı bilmiştir. Bu büyük zaferin sonunda Mustafa Kemal Atatürk, "egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" diyerek, 29 Ekim 1923'te Türkiye'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.

Başkan Gödekmerdan, Cumhuriyet'in Türk milletinin kaderinde yer almış, Türk milletinin istek ve karakterine uygun devlet şekli ve siyasi dönemin adı olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Türk Milleti gücünü bağımsızlıktan alan ve bu uğurda canını vermekten çekinmeyen yüce bir millettir. Halkın kendi kendini idare edebilme özgürlüğüne sahip olan Cumhuriyet, ezelden beri hür olan Türk Milleti'ne en uygun yönetim biçimidir. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş bir milletin ulusal bağımsızlığını kazabilmek için giriştiği Mili Mücadelenin sonucunda elde ettiği bir zaferin sonucudur. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Milli Mücadele ile tarihte eşine çok az rastlanır bir başarı gerçekleşmiştir. Bugün 102. Yılını kutladığımız Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü, dayanışmamızı sağlayan, eşitliği ve özgürlüğü oluşturan, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin simgesi; bu cennet toprakların bölünemeyeceğinin ve ilelebet payidar kalacağının en büyük kanıtıdır. Cumhuriyet, Türk milletinin kaderinde yer almış, Türk milletinin istek ve karakterine uygun devlet şekli ve siyasi dönemin adıdır. Cumhuriyet'i korumak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Ortak paydamız Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak ve yaşatmaktır. Cumhuriyet Bayramı'mızın 102. yıldönümünde, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla, saygıyla, rahmetle anıyor; Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi. - ERZURUM

