GKV'liler 'Hastalık Hastası'nı sahneledi

GAZİANTEP (İHA) - GKV Özel Liseleri Atatürkçü Düşünce ve Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan "Hastalık Hastası" adlı oyun Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy oyunda rol alan öğrencileri kutladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri sahne sanatlarında gösterdikleri başarılara bir yenisini ekleyerek Moliere'in ünlü eseri Hastalık Hastası adlı oyunu sahnelediler. GKV Özel Liseleri Atatürkçü Düşünce ve Tiyatro Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından sahnelenen oyuna Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki'nin yanı sıra okul idareci ve öğretmenleriyle çok sayıda davetli katıldı. Oyun öncesi bir konuşma yapan GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba tiyatro ve sahne sanatlarının önemine değinerek Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bütün kademelerinde sahne sanatlarının büyük önem taşıdığını ve yetenekli öğrencilerin bu alanlarda yetiştirilmesi için önemli bir misyon üstlendiklerini ifade etti.

Hastalık Hastası izleyenleri büyüledi

Moliere'in (1622 - 1673) yazdığı son oyun olan Hastalık Hastası'nda mesleğini kötüye kullanarak zengin hastalarını sömüren doktorlara yönelik ciddi eleştiriler yer almaktadır. Oyuna konu olan Meraki hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum, hem de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına aşıktır. Meraki'nin sırf parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır. Evin, her şeyden haberdar olan son derece zeki ve iş bilir hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz. Hakikatin ve aşkın kazanması için elinden geleni yapar.

Oyun dev bir kadro tarafından sahnelendi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmenlerinden Demet Tekerekoğlu, Mehmet Ali Erbudak, Drama öğretmeni Ayşe Sevil Atıcı'nın sahneye hazırladığı oyunda GKV Özel Liseleri Atatürkçü Düşünce ve Tiyatro Kulübü öğrencilerinden Selim Gögüş, Kıvanç Yiğit, Nisa Geylani, Ulaş Demirçelik, Zeynep Bayazıt, Kerem Kavsara, Rüya Tümer, Adil Tarık Kalaylı, Ayça Açıkkol, Aze Çiçek Doğan, Yağmur Turan, Duru Eraslan, Memik Yılmaz ve Abdulsamet Korkmaz rol aldı. Sahne dekoru ve kostümlerin de GKV Özel Okulları öğretmenleri tarafından tasarlandığı oyun, izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

Gösterinin sonunda Gazinatep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki oyunun sahnelenmesinde büyük emekleri bulunan idareci ve öğretmenlere günün anısına birer çiçek takdim etti. - GAZİANTEP