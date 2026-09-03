Filo Jet kazasında 9 zanlıya 8 gün ek tutukluluk

Girne açıklarında Filo Jet isimli yolcu gemisinin batmasıyla sonuçlanan deniz kazasına ilişkin soruşturma devam ederken bilirkişi kaptanın manevra yapmayıp geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceği ifade etti. Ayrıca kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan aldığı ifade edildi. Mahkeme, 9 zanlıya 8 gün ek tutukluluk kararı verdi.

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen ve Filo Jet isimli yolcu gemisinin batmasıyla sonuçlanan deniz kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor. 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlı, bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Şirket direktörü, gemi kaptanı, ikinci kaptan, makinistler ve mürettebattan oluşan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında polis araçlarıyla mahkemeye getirildi. Mahkeme çevresinde güvenlik tedbirleri artırılırken, adliye binasının bulunduğu yol da geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Mahkeme, 9 zanlıya 8 gün ek tutukluluk kararı verdi.

Kaptanlık ehliyetini Honduras'tan almış

Mahkemede bilirkişi tarafından yapılan açıklamada, kaptanın manevra yapmayıp geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceği ifade edildi. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan aldığı ifade edildi.

Öte yandan 2 ay önce sosyal medyada yayınlayan geminin su alma görüntülerinin dava dosyasına girdiği ifade edildi.

Mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitimi yok

Geminin Türkiye-KKTC hakkında sefer yaptığı 2003 yılında yaptığı kazadan sonra Yunanistan'dan bir şirkete satıldığı, tamirinin yapılmasının ardından da 300'den fazla sefer yaptığı aktarıldı. 2024 yılında ise geminin filo denizcilik tarafından satın alındığı kaydedildi.

Mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitimi olmadığı ifade edilirken kamu görevlileri için herhangi bir suçu olup olmadığının araştırılmasına karar verildi. Filo denizcilik tarafından son bakımının ise Nisan ayında ise yapıldığı kaydedildi.

Kazanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor

Polisin yürüttüğü soruşturmada geminin sefer öncesindeki durumu, teknik özellikleri, geçmişte gerçekleştirilen denetimler, sefer için gerekli izinlerin bulunup bulunmadığı ve kaza sırasında mürettebatın gerçekleştirdiği müdahaleler mercek altına alınıyor. Mahkemede zanlıların gönüllü ifadelerinden bazı bilgiler de paylaşılmaya başlandı.

Aktarılan ifadelere göre zanlı 2.kaptan Merve Nur Seraslan'ın birinci kaptana "çıkmayalım" dediği, gemi kaptanının sefer öncesinde mevcut şartları değerlendirerek hareket etme kararı aldığı, ancak seyir sırasında geminin henüz belirlenemeyen bir sebeple su almaya başladığı ifade edildi. Su alma olayının ardından yolculara müdahale edildiği ve kurtarma çalışmalarına geçildiği yönündeki bilgiler de mahkemeye yansıdı.

Sefer kararı kaptana ait

İkinci kaptanın verdiği ifadede ise kazanın yaşandığı gün bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Taşucu Limanı'nın kapalı olduğu bilgisi yer aldı. Buna rağmen sefere çıkılması yönündeki kararın kaptanın değerlendirmesi ve sorumluluğu doğrultusunda alındığı ifade edildi. Soruşturma dosyasına giren bilgiler arasında mürettebatın geminin su alma ihtimali konusunda önceden uyarıldığına ilişkin iddialar da bulunuyor.

8 kişinin ölüm nedeni belli oldu

Mahkemede kazada hayatını kaybeden 8 kişiye ait otopsi sonuçlarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Otopsilerde 8 kişinin ölüm nedeninin boğulma olarak belirlendiği aktarıldı. Kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan yaralılar arasında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ve çocuğun tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Zanlılardan alkol ve uyuşturucu testi

Soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlıdan kan ve idrar örnekleri alındığı, söz konusu örneklerin alkol ve uyuşturucu madde yönünden incelendiği belirtildi. Ancak yapılan testlerin sonuçlarının henüz soruşturma dosyasına ulaşmadığı mahkemede ifade edildi.

9 kişi hakkında soruşturma sürüyor

31 Ağustos'ta mahkemeye çıkarılan şirket direktörü Ali Özgüler, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat hakkında "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Mahkeme, ilk duruşmada 9 zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına karar vermişti.

Soruşturmanın devamında gemiye ilişkin teknik incelemelerin, belge ve kayıtların yanı sıra kazanın meydana geliş şekline dair diğer delillerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı