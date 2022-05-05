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Giresun yaylalarına Mayıs ayında kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Yunis Eren - Yerel
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Giresun yaylalarına Mayıs ayında kar sürprizi Doğu Karadeniz'e hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren ani düşüşü sonrasında yaylalarda mayıs karı sürprizi yaşandı.

GİRESUN (İHA) - Giresun yaylalarına Mayıs ayında kar sürprizi

GİRESUN - Doğu Karadeniz'e hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren ani düşüşü sonrasında yaylalarda mayıs karı sürprizi yaşandı.

Dün geceden itibaren Giresun'un Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya yaylalarıyla, Giresun'u Alucra, Çamoluk ile Şebinkarahisar ilçelerine bağlayan Eğribel'de kar yağışı yaşandı. Mayıs ayında kar sürprizi ile karşılaşan yaylacılar o anları fotoğraflayıp görüntülerken, yaylalar beyaza büründü.

Sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaşan yaylacılar, "Baharı beklerken kış geri döndü. Soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla hayvanlarımızı alıp yaylalara çıkmıştık ama kar yağışı nedeniyle ahırlardan çıkartamıyoruz. Hatta şehirden saman istedik" dediler.

Öte yaydan yaylalarda çiçek açan meyve ağaçlarının da kar yağışı altında kaldığı görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Yunis Eren - Yerel

Doğu Karadeniz, Giresun, Mayıs, kar, Yerel, Haberler

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