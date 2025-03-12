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Giresun'un Ramazan Geleneği: Fındıklı Sütlü Kadayıf ve Fındık Ezmeli Kadayıf

Giresun'un Ramazan Geleneği: Fındıklı Sütlü Kadayıf ve Fındık Ezmeli Kadayıf
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Giresun'da Ramazan ayının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan fındıklı sütlü kadayıf ve fındık ezmeli kadayıf, Giresun'un meşhur tombul fındığıyla lezzet buluyor. Yıl boyunca üretilen bu tatlılar, özellikle Ramazan'da yerli halk ve turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Ayrıca, sağlık açısından şeker hastaları için de uygun olduğu belirtiliyor.

Giresun'da Ramazan ayının vazgeçilmez tatlarından biri haline gelen fındıklı sütlü kadayıf ve coğrafi işaret tescilli fındık ezmeli kadayıf tatlısı, Giresun'un meşhur tombul fındığıyla lezzet buluyor. Giresun'da üretilen bu özel tatlılar, özellikle Ramazan ayında sofralardan eksik olmuyor.

Giresun'un yetişen tombul fındığın lezzetiyle hazırlanan sütlü kadayıf ve fındık ezmeli kadayıf, hem yöre halkı hem de ramazan ayında bölgeyi ziyaret eden turistler ve gurbetçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Yıl boyunca üretimi devam eden kadayıf tatlısı, Ramazan ayında ise yerli halk tarafından yoğun şekilde tüketiliyor.

Sütlü kadayıfın yapılışı ve faydaları

Sütlü kadayıf tatlısının yapımı hakkında bilgi veren işletmeci Ayhan Akten, tatlının nasıl hazırlandığını anlatarak "Fındıklı kadayıf, fındık ezmesinin yoğurulup kıvam verilmesiyle üretiliyor. Sütlü kadayıf ise kıyılmış fındık, süt ve tereyağının birleşimiyle hazırlanıyor. İçine ve üst kısmına eklenen kıyılmış fındıkla tatlı, tam istediğimiz lezzet ve kıvamda oluyor. Fındık ezmesi, süt ve kadayıfın birleşiminden bu eşsiz tat ortaya çıkıyor" dedi.

Şeker hastaları da tüketebiliyor

Sütlü kadayıfın sağlık açısından da önemli bir özelliği bulunduğunu ifade eden Ayhan Akten, "Şeker hastaları için de doğal bir tatlı. Giresun'da tamamen doğal malzemelerle ürettiğimiz bu tatlıyı, şeker hastaları da rahatlıkla tüketebilir. Çünkü tatlımızda şeker pancarı kullanılarak süt ve şerbet hazırlanıyor. Doğal olarak şeker eklenmeden yapılan bu tatlı, şeker hastalarına zarar vermiyor. Giresun'un eşsiz fındıklarıyla hazırlanan bu tatlılar, yalnızca yöre halkı değil, ülkenin dört bir yanındaki tatlı severler tarafından da talep ediliyor" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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