Giresun İçin 'Yiğit Giresun' Unvanı İçin 200 Bini Aşkın İmza Toplandı

Giresun İçin 'Yiğit Giresun' Unvanı İçin 200 Bini Aşkın İmza Toplandı
Güncelleme:
Giresun'un İstiklal Madalyası'yla onurlandırılması ve 'Yiğit Giresun' unvanı için başlatılan imza kampanyasında sadece 50 günde 200 bini aşkın imza toplandı. Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) öncülüğünde yürütülen kampanya, büyük destek gördü.

Giresun'un İstiklal Madalyası'yla onurlandırılması ve 'Yiğit Giresun' unvanı için yürütülen kampanyada 50 günde 200 bini aşkın imza toplandı.

Giresun'un Milli Mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlıkların resmi olarak tescil edilmesi amacıyla Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) öncülüğünde başlatılan "Yiğit Giresun" imza kampanyası yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 50 gün önce başlatılan kampanyada, bugüne kadar 200 bini aşkın imza toplandığı bildirildi. GESOB Başkanı Ali Kara, Giresun'un toplam nüfusunun 450 bin, seçmen sayısının ise yaklaşık 350 bin olduğunu hatırlatarak "Toplanan imzalar, halkımızın bu konuya gösterdiği yüksek katılımı ve sahiplenmeyi açıkça ortaya koymaktadır. İstiklal madalyamızın ve 'Yiğit Giresun' unvanının şehrimize verilmesi için yürüttüğümüz çalışmalar hem Giresun'da hem de gurbette yaşayan hemşehrilerimizden büyük destek gördü. Yaşlılar ve imza veremeyecek durumda olanları dışarıda bıraktığımızda 200 binin üzerinde imzaya ulaştık. Bu da yüzde 70-80 oranında güçlü bir destek anlamına geliyor. Çalışmalarımız, aynı zamanda Giresun'un Milli Mücadele tarihine ilişkin belge ve tanıklıkların derlenmesiyle paralel şekilde yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Sivas'a destek çağrısı: "Yanlış algıya izin vermeyelim"

Sivas ile ilgili "Yiğido" tartışmalarına da değinen Kara, iki şehir arasında yanlış bir rekabet havası oluşturulmaya çalışıldığını da belirterek, "Son dönemde Sivas ile ilgili yanlış bilgilendirmeler yapılıyor. Kardeş ve komşu şehrimiz Sivas ile herhangi bir çekişmemiz yok. Biz Sivas'ın 'Yiğido' lakabına talip değiliz. Aksine, isterlerse biz onlara imza vererek destek bile oluruz. Bizim tek amacımız, Giresun'un İstiklal Madalyası'yla onurlandırılması ve 'Yiğit Giresun' unvanının resmen tescil edilmesidir" diye konuştu.

Kara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi şehirlerin aldığı unvanlara büyük saygı duyduklarını ifade ederek "Biz 'Yiğit Giresun' unvanını hak ettiğimize inanıyoruz. Bu, başka bir ilin hakkını gasp etmek değildir. Sivaslı kardeşlerimizin de bu süreçte bize destek vereceğine inanıyoruz. Suistimallere, iki vilayetin arasını açmaya çalışanlara Sivaslılar da Giresunlular da izin vermemelidir" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan imza kampanyasına yoğun destek

Kampanyaya destek veren vatandaşlar ise "Yiğit Giresun" unvanının şehre çok yakışacağını belirterek, Giresun'un Milli Mücadele'deki fedakarlıklarıyla bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini ifade etti.

GESOB yetkilileri, imza toplama ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini, toplanan imzaların ve belgelerin kısa süre içinde yetkili mercilere sunulacağını sözlerine ekledi. - GİRESUN

