Giresun Güney Çevre Yolu Projesi İçin Ortak Deklarasyon

Giresun'da şehrin trafik sorununa çözüm olarak görülen Güney Çevre Yolu Projesinin 2026 yatırım programına alınması için sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek ortak bir deklerasyon yayınladılar.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu Başkanlığında Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun Şehir Plancıları Odası İl Temsilcisi Timur Yıldırım Kara, Giresun Mimarlar Odası İl Şube Başkanı Gökhan Göksu, İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mehmet Halit Şensoy, Giresun Kent Konseyi Başkanı İsmail Cem Feridunoğlu, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Serdar Demirkan tarafından yayınlanan ortak bildiride, Giresun Merkez Dal-Çık Projesi'nin askıya alınması, Giresun'un kronikleşen trafik sorununu yeniden gündeme getirdiği ve 49 kilometre uzunluğundaki Giresun Güney Çevre Yolu Projesi'nin 2026 yılı yatırım programına kademeli olarak dahil edilmesi gerekliliği vurgulandı.

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da çevre düzeni planında Güney Çevre Yolu güzergahını onayladığı hatırlatılarak projenin hem çevresel hem de ulaşım açısından stratejik bir ihtiyaç olduğunun altı çizildi.

Deklerasyonda ortalama 33 bin aracın kışın, 50 bin aracın ise yazın kullandığı Karadeniz Sahil Yolu'nun mevcut kapasitesini aşan yoğunluğuna dikkat çekilerek "Artan nüfus, araç sayısındaki hızlı yükseliş ve yetersiz park alanları, özellikle sahil hattı boyunca sabah ve akşam saatlerinde ciddi trafik sıkışıklıklarına yol açmaktadır. Güney Çevre Yolu Projesi yalnızca transit trafiği rahatlatmakla kalmayacak; şehir içi ulaşımın yeniden düzenlenmesine, yakıt ve zaman tasarrufuna, enerji verimliliğine ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlayacaktır. Bu yoğunluğu azaltacak en kalıcı çözüm, Giresun Güney Çevre Yolu'nun 8 km'lik bölümünün 2026 yılında yatırıma dönüştürülmesidir" denildi. - GİRESUN