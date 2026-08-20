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Giresun'daki selde kaybolan öğretmenin cansız bedeni Trabzon açıklarında bulundu

Giresun'daki selde kaybolan öğretmenin cansız bedeni Trabzon açıklarında bulundu
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Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde akıntıya kapılarak kaybolan bilgisayar öğretmeni Mehmet Akkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Günlerdir aranan Akkaya'nın cenazesi, olay yerinden kilometrelerce uzakta Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bulundu. Adli Tıp raporuyla kimlik tespitinin kesinleşmesinin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos gecesi meydana gelen sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan bilgisayar öğretmeni Mehmet Akkaya'nın (45) cansız bedeni, olay yerinden kilometrelerce uzaklıkta Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bulundu. Adli Tıp Kurumu raporuyla kimlik tespitinin kesinleşmesinin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesinde 13 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları acı haberle noktalandı. Karabulduk Deresi'ne sürüklenen araçta kaybolan iki kişiden biri olan bilgisayar öğretmeni Mehmet Akkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos tarihinde Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bir cansız beden bulundu. Bulunan kişinin kayıp Mehmet Akkaya'ya ait olabileceği değerlendirilerek kesin kimlik tespiti için adli tıp süreci başlatıldı. Valilik açıklamasında, "Adli Tıp Kurumundan 20 Ağustos 2026 tarihinde gelen rapor sonucunda, bulunan kişinin M.A. (45) olduğu kesinleşmiştir. Bu doğrultuda arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

YEĞENİNİN CANSIZ BEDENİ 18 AĞUSTOS'TA BULUNMUŞTU

Keşap'tan Karabulduk beldesine seyir halindeyken Karadere Köyü mevkisinde sel sularına kapılan otomobilde bulunan Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Olayın ardından bine yakın personel, arama köpekleri ve iş makineleriyle denize kadar uzanan 9 kilometrelik hatta yürütülen yoğun çalışmaların beşinci gününde, Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni araç enkazının bulunduğu bölgedeki balçığın altında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA
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