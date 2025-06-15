Giresun'da Trafik Kazası: Sürücü Camdan Fırladı

Giresun'da kaza: Sürücü camdan fırladı, o anlar kamerada

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bozcaali Mahallesi'nde A. Güneş yönetimindeki 28 AAR 401 plakalı Kartal marka otomobil, akaryakıt istasyonundan kontrolsüz şekilde yola çıktı. Bu sırada sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir başka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle A. Güneş şoför kapısından fırlayarak yola savruldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada, araç sürücüsü A. Güneş ile araçta yolcu olarak bulunan M. Mandal yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.