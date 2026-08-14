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Keşap'ta Sele Kapılan Araç 6 Kilometre Uzakta Parçalanmış Halde Bulundu; 2 Kişi Hala Kayıp

Keşap'ta Sele Kapılan Araç 6 Kilometre Uzakta Parçalanmış Halde Bulundu; 2 Kişi Hala Kayıp
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Giresun'un Keşap ilçesinde dün akşam sel sularına kapılan araç, 6 kilometre uzakta parçalanmış halde bulundu. Araçta bulunanlardan Ahmet Yılmaz kurtulurken, bilgisayar öğretmeni Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor. Görele ilçesinde ise aynı aileden üç kişi selde hayatını kaybetmişti; cenazeleri bugün toprağa verilecek.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – Giresun'un Keşap ilçesinde sel sularına kapılarak dereye sürüklenen araç, sürüklendiği noktadan 6 kilometre uzaklıkta tamamen parçalanmış halde bulundu. Enkaz dere yatağından çıkarılırken, kayıp iki kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Keşap-Karabulduk beldesi yolunda meydana geldi. Ahmet Yılmaz (50), Mehmet Akkaya (45) ve Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun (16) bulunduğu araç, derenin taşması sonucu sel sularına kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtulurken, bilgisayar öğretmeni Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu.

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan AFAD, AKUT ve ATAK ekipleri, aracı dereye sürüklendiği noktadan 6 kilometre metre uzakta, tamamen parçalanmış halde buldu. Dere yatağından çıkarılan araç enkazında ve çevresinde yapılan aramalarda kayıp iki kişiye rastlanmadı. Ekiplerin, dere yatağı ve çevresinde Akkaya ile Hakkıoğlu'nu bulmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

GÖRELE'DE AYNI AİLEDEN ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Hamzalı köyünde de önceki gün Zıva Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan aynı aileden anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca hayatını kaybetmişti.

Zekiye Kırca ile iki kızının cenazeleri, bugün Görele Hasan Ağa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Hamzalı köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA
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