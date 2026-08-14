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Giresun'da sel felaketi: 2 kişi kayıp

Giresun'da sel felaketi: 2 kişi kayıp
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Giresun’da dün etkili olan şiddetli yağışlar ve sellerin ardından Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp başvurusu yapıldı.

Giresun'da dün etkili olan şiddetli yağışlar ve sellerin ardından Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp başvurusu yapıldı.

Giresun'da şiddetli yağışlar dün özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde etkili oldu. Bölgede dereler taşarken, su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı, yerleşim yerlerinde su baskınları yaşandı. Yağışların sabaha karşı durmasının ardından sular çekilirken, bölgede hasar tespit çalışmaları başlarken, Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp başvurusu yapıldı. AFAD, AKUT ve İHH Kurtarma ekipleri iş makineleri eşliğinde Karabulduk beldesi Karadere köyü mevkiinde arama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu

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