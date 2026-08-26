Giresun'da Köpeği Ezen Sürücü Gözaltına Alındı
Giresun'un Sultaniye Köyü'nde bir sürücü, yolda yatan Many adlı köpeği fark etmeyip üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma sürücüyü gözaltına aldı; sorgusunda köpeği fark etmediğini söyleyen sürücü serbest bırakıldı. Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Haber: Barış Tüysüz
(GİRESUN) - Giresun'da Sultaniye Köyü'nde otomobiliyle geçtiği sırada Many adlı köpeği ezen sürücü gözaltına alındı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ise jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Merkeze bağlı Sultaniye Köyü'ne gitmekte olan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle ilerlediği esnada yerde yatan Many adlı köpeğin üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma sürücüyü gözaltına aldı.
Sürücü jandarmaya verdiği ifadesinde, köpeği fark etmediğini önü sürdü. Sorgu işlemlerinin ardından sürücü serbest bırakıldı.
Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.