Haberler

Giresun'da Bahçede Kaza: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Güce ilçesinde, bahçe işleri yaparken yamaçtan yuvarlanan 76 yaşındaki Fatma Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Güce ilçesinde bahçe işleri yapmak için girdiği bahçesindeki yamaçtan yuvarlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Boncukçukur köyünde yaşayan Fatma Çelik (76) bahçesinde temizlik işleri yaparken, 60 metrelik dik yamaçtan yuvarlandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.