Giresun'da Bahçede Kaza: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Giresun'un Güce ilçesinde, bahçe işleri yaparken yamaçtan yuvarlanan 76 yaşındaki Fatma Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giresun'un Güce ilçesinde bahçe işleri yapmak için girdiği bahçesindeki yamaçtan yuvarlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Boncukçukur köyünde yaşayan Fatma Çelik (76) bahçesinde temizlik işleri yaparken, 60 metrelik dik yamaçtan yuvarlandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel