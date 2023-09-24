GGC'nin ödül töreninde İhlas Medya'ya 7 ödül verildi

Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri sahiplerine verildi

DİYARBAKIR - Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin bu yıl 37'ncisini düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" sahiplerine verildi. İhlas Medya 7 ödül aldı.

GGC Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ceylan, Cemiyetin bahçesinde düzenlenen törende, ödüle layık görülen gazetecileri kutladı.

Diyarbakır'ın en önemli basın merkezlerinde biri olduğunu söyleyen Ceylan, " Diyarbakır, içinde bulunduğu coğrafya ve jeopolitik konumuyla birlikte orta doğudaki en önemli basın merkezlerinden biri konumundadır. Türkiye'de İstanbul ve Ankara'dan sonra en çok gazeteci barındıran il özelliğine sahip. Diyarbakır'daki güçlü medya yapısı, buradaki güncel gelişmelerin duyurulmasının yanı sıra Mezopotamya'nın altın üçgeninde yer alan kadim kentimizin ulusal ve uluslararası kamuoyunun da tanıtılmasına olanak sağlamaktadır" dedi.

Seçici kurulu Hüseyin Yılmaz, Coşkun Aral, Mehmet Akif Ersoy, Cem Öğretir, Hülya Hökenek, Fuat Kozluklu, Ömer Berberoğlu, Esra Şimşek, Halil Demir, Barış Avşar, Ömer Kılıç, Nevzat Çiçek, Ramazan Yavuz, Ümit Bektaş, Doç. Dr. Zuhal Akmeşe Demir, Yılmaz Akıncı, Resul Serdar Ataş, Ferit Aslan, Zülfikar Ali Aydın, Esat Aydın, Altan Sancar, Hakan Hocaoğlu, Mehmet Pişkin, Yunus Yalçın, Mehmet Tayfur Birgül, Salih Bilici ve Mehmet Kılıçoğlu'ndan oluşan yarışmanın kazananlarına ödülleri takdim edildi.

Yarışmada, farklı kategorilerde dereceye giren gazetecilere de ödülleri verildi.

İhlas Medya'ya 4 dalda 7 ödül

İHA Diyarbakır Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Rıdvan Kılıç'a Sağlık Haberleri Dalında '17 yılda 427 endoskopi yapılan hastaya tanı konulamıyor' haberiyle birincilik ödülünü Organize Sanayi Başkanı Mustafa Fidan verdi.

İHA Elazığ Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Rıdvan Yeşilırmak'a Türkçe Yazılı Basın (gazete-dergi) Kategorisi Haber Dalında 'Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan manzaralar' haberiyle birincilik ödülünü Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı Zuhal Akmeşe Demir verdi. Yakup Sağlam ile Mücahit Kantarcıoğlu'na Eğitim Haberleri Dalında 'Kızlar başardı; eğitimle kaderleri değişecek' haberiyle birincilik ödülünü Trabzon Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy verdi. Drone Çalışması Dalında Kamil Can Kılıç'a 'Kömürhan Köprüsü' birincilik ödülü AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve Sağlık Haberi Dalında İHA Bingöl muhabiri Muhammed Ali Çiftçi'ye 'Korucuyu evlat ikin, koruyucu anne oldu' haberiyle mansiyon ödülünü Emel Uslu Atik Eğitim ve Araştırma Vakfı Emel Uslu Atik verdi.

GGC'nin özel ödüllerinden biri TGRT Haber Ana Haber Sunucu Tuna Öztunç'a layık görüldü.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetine sonsuz teşekkür ettiğini ifade eden Tuna Öztunç, "Buraya 1994 yılında geldim. 19 yaşında gazeteci olarak başladım. Bu cemiyet ile şu mekan ile tanışmam 29 yıllık geçmişi barındırıyor. Çok kıymetli gazeteciler vardı, hala da var. Hepsini burada saygı ile sevgi ile selamlıyorum. Çok değerli, kıymetli gazeteciler buradan yetişti. Sahada çok iyi Haber'>haber çıkartan muhabirler var. Hepsini selamlıyorum. Aynı zamanda bir Diyarbakırlı olarak selamlıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim" dedi.

"17 yılda 427 kez endoskopi yapıp sağlık peşinde koşan ağabeyimizin hayat hikayesini ele aldık" diyen Rıdvan Kılıç, "Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti ve jüri üyelerimiz bizleri bu ödüllere layık gördüler, herkese bu güzel gece için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İHA Bingöl muhabiri Muhammed Ali Çiftçi ise, "Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti 37'incisini düzenlediği ödül törenine geldik. Bizde sağlık dalından 'koruyucu evlat iken koruyucu anne oldu' haberimizi yapmıştık ondan dolayı bu ödüle layık görüldük. Herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İHA muhabiri Rıdvan Yeşilırmak da, "Yazılı Haber Dalı'nda birincilik aldım. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde en çok etkilenen Malatya'da destek ekibi olarak çalıştığımızda yaptığımız 'Mezarlıklarda yürek yakan manzaralar' haberiyle birincilik elde ettik. Bu ödülü bize layık gören değerli jüri üyelerine Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetine çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

İHA Elazığ muhabiri Kamil Can Kılıç, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlemiş olduğu yarışmada ödülünü aldığını ifade ederek, "İhlas Haber Ajansı olarak gelişen teknolojiye bizde ayak uyduruyoruz. Bu çerçevede dron çalışmasıyla ödülümü aldım. Kömürhan Köprüsünü dron ile çekmiştik, buda jürimiz tarafından ödüle layık görüldü. Bizde ödülümüzü aldığımız için mutluyuz. Habercilik ekip işi. Bizde İhlas Haber Ajansı olarak ekipçe çalışıyoruz. Ödül alan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

İHA muhabiri Ahmet Mücahit Kantarcıoğlu ise, "Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından 37'incisi düzenlenen başarılı gazetecilere ödül töreninde bizde İhlas Haber Ajansı olarak birincilik ödülü aldık. 'Mevsimlik işçilerin başarısı' diye mevsimlik isçi kızın çalışarak tıp fakültesini kazanması ve Türkiye derecesine girmesiydi. Bu ödülü Yakup Sağlam kardeşimle beraber almıştım. Kendisi vatani görevini yerine getiriyor. İnşallah daha güzel ödüllerde bir arada oluruz" ifadelerine yer verdi.

"Jüri Özel Ödülü"ne, depremlerde yaşamını yitiren gazeteciler değer görüldü.

"GGC Özel Ödülleri" ise "Şarkın Yıldızları" kitabıyla Diyarbakır futbol tarihine yaptığı katkılar dolayısıyla NTV kameramanı İbrahim Ateşoğlu'na, "Peşimdeki Melek" kitabıyla yaptığı çıkış dolayısıyla Al Jazeera Türkiye Prodüktörü Yılmaz Akıncı'ya, TV 100 haber sunucusu Erdoğan Aktaş, TGRT Haber ana haber sunucusu Tuna Öztunç, CNN Türk haber sunucusu Semiha Şahin, NTV haber sunucusu Burcu Kaya ve CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'e verildi. GGC, geçen yıl vefat eden GGC onursal üyesi Raif Türk'e "Vefa Ödülü" verilmesini kararlaştırdı. Ödül, anısının yaşatılması için Raif Türk'ün eşi Yıldız Türk'e takdim edildi.

Törene, siyasi partilerin Diyarbakır milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK, oda başkanları, gazeteciler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.