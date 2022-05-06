DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Gezen sinema tırı Kütahya'da

KÜTAHYA - Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Valilik himayesinde yürütülen Dumlupınar Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde sinemaya erişimi kısıtlı çocuklar için il merkezinde ve ilçelerde öğrencilerle buluşan Gezen Sinema Tırı'nı ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde hizmet veren "Gezen Sinema Tırı"nı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilerin sinema sevinçlerine ortak oldu. Öğrencilerle sohbet eden Müdür Başyiğit, ayrıca öğrencilerin bayramlarını tebrik etti.

Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerinden sonra merkez ilçede hizmet veren "Gezen Sinema Tırı"nda Rafadan Tayfa'yı izleyen çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Sinemaya erişimi kısıtlı çocuklar için geliştirilen "Gezen Sinema Tırı" 7 Mayıs'ta Çavdarhisar'da, 8 Mayıs'ta Gediz'de, 9 Mayıs'ta Hisarcık'ta, 10 Mayıs'ta Emet'te, 11 Mayıs'ta Tavşanlı'da çocuklarla buluşacak.