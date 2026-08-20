Gevaş İlçe Müftülüğü'ne Mehmet Faruk Geylani Atandı

Diyanet İşleri Başkanlığı atama kararları kapsamında Van'ın Çaldıran İlçe Müftülüğü görevinden Gevaş İlçe Müftülüğü'ne atanan Mehmet Faruk Geylani mesaisine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatı bünyesinde gerçekleşen atamaların ardından Gevaş İlçe Müftülüğü'nde görev değişimi tamamlandı. Çaldıran'daki başarılı hizmet döneminin ardından Gevaş İlçe Müftülüğü görevine tensip edilen Mehmet Faruk Geylani, ilçeye gelerek yeni görevine asaleten başladı. Müftülük hizmet binasında kurum personeli tarafından karşılanan Müftü Geylani, tebrikleri kabul ettikten sonra personelle bir tanışma ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda ilçede yürütülen yaygın din eğitimi, cami hizmetleri, gençlik faaliyetleri ve irşat çalışmaları ele alındı.

Göreve başlaması vesilesiyle değerlendirmelerde bulunan Gevaş İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, Gevaş gibi tarihi ve manevi değeri yüksek bir ilçede hizmet edecek olmaktan onur duyduğunu ifade etti. Geylani, teşkilatın misyon ve vizyonu doğrultusunda toplumun her kesimine ulaşan, birleştirici ve etkin bir din hizmeti sunma gayreti içerisinde olacaklarını belirtti.

Gevaş İlçe Müftülüğü personeli ve ilçe sakinleri de yeni görevine başlayan Müftü Mehmet Faruk Geylani'ye hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı