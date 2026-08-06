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Germencik'te Dumansız Hava Sahası Denetimi

Germencik'te Dumansız Hava Sahası Denetimi
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Aydın'ın Germencik ilçesinde kıraathanelere yönelik sigara denetimi yapıldı. Kaymakam Sultan Doğru'nun katıldığı denetimlerde işletmeler kontrol edilirken, vatandaşların talep ve önerileri de dinlendi. Yetkililer, halk sağlığı için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Dumansız Hava Sahası uygulamaları kapsamında kıraathanelerde sigara denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, hem işletmeleri denetledi hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ilçe genelindeki kıraathanelerde gerçekleştirilen Dumansız Hava Sahası denetimlerine katılarak uygulamaları yerinde inceledi. Denetimlerde kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımına yönelik kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında kıraathane işletmecileri ve vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Doğru, talep ve sorunları dinleyerek çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu. Esnafa hayırlı işler dileyen Kaymakam Doğru, vatandaşların görüş ve önerilerini de not aldı. Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla Dumansız Hava Sahası denetimlerinin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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