Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Demiryolu Güzergahını İnceledi

Aydın'ın Germencik ilçesi Kaymakamı Sultan Doğru, Denizli- İzmir seferini yapan trene binerek, demiryolu güzergahını yerinde inceledi.

Geçtiğimiz Aralık ayında Germencik ilçesinde görevine başlayan Kaymakam Sultan Doğru, ilçe genelinde ziyaret ve incelemelerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Kaymakam Doğru, son olarak TCDD Germencik ve Ortaklar İstasyon şefliklerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Doğru, daha sonra Denizli-İzmir seferini yapan trene binerek demiryolu güzergahını yerinde inceledi.

Konu ile ilgili Germencik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Kaymakam Sultan Doğru, TCDD Germencik ve Ortaklar İstasyon Şefliklerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Denizli-İzmir bölgesel yolcu treninin seyrüseferine katılarak demiryolu güzergahını ve geçit noktalarını inceledi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN