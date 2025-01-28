Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı
Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Bahçeli'nin gözyaşları
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

Kamu hastaneleriyle ilgili yeni talimat! 7 şehirde harekete geçildi

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Demiryolu Güzergahını İnceledi

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Demiryolu Güzergahını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesi Kaymakamı Sultan Doğru, Denizli-İzmir seferini yapan trene binerek demiryolu güzergahını yerinde inceledi ve TCDD istasyonlarını ziyaret etti.

Aydın'ın Germencik ilçesi Kaymakamı Sultan Doğru, Denizli- İzmir seferini yapan trene binerek, demiryolu güzergahını yerinde inceledi.

Geçtiğimiz Aralık ayında Germencik ilçesinde görevine başlayan Kaymakam Sultan Doğru, ilçe genelinde ziyaret ve incelemelerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Kaymakam Doğru, son olarak TCDD Germencik ve Ortaklar İstasyon şefliklerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Doğru, daha sonra Denizli-İzmir seferini yapan trene binerek demiryolu güzergahını yerinde inceledi.

Konu ile ilgili Germencik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Kaymakam Sultan Doğru, TCDD Germencik ve Ortaklar İstasyon Şefliklerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Denizli-İzmir bölgesel yolcu treninin seyrüseferine katılarak demiryolu güzergahını ve geçit noktalarını inceledi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bakanlık belediye şirketine 8.3 milyon lira ceza kesti
img

Ünlü rapçi dünyanın en zengin sanatçısı oldu
img

Konya'da korkunç olay! Ailesiyle kavga etti katliam yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım soruşturmasında çarpıcı detay: Etki ajanlığı yaptığı vurgulandı

Barım'a "etki ajanlığı" suçlaması, 2 ünlü oyuncuya yeni soruşturma
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Bu nasıl asker eğlencesi? Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

Bu nasıl asker eğlencesi? Görüntüyü izleyenler hayret ediyor
Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti
Tolga Karel'den Ayşe Barım paylaşımı: Geç kalınmış bir operasyon

Tolga Karel'den Ayşe Barım hakkında peş peşe paylaşımlar
Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı

Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.