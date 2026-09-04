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Gercüş'te İki Tilkinin Sevimli Anları Kamerada

Gercüş'te İki Tilkinin Sevimli Anları Kamerada
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Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, sabah bostanda yan yana koşup oyun oynayan iki tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi. Tilkilerin sevimli halleri hayranlık uyandırdı ve bir süre sonra ağaçlık alana doğru kayboldular.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sabah saatlerinde bostana gelen çiftçiler, arazide yan yana koşturan iki tilkiyi görüntüledi. Tilkilerin sevimli halleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gercüş ilçesine bağlı kırsal alanda, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ürünlerini kontrol etmek için bostanlarına gelen çiftçiler, boş tarlada hareketlilik fark etti. Yakından incelediklerinde doğal yaşam alanlarında yan yana koşturan ve birbiriyle oyunlar oynayan iki tilkiyi gören çiftçiler, o anları hayranlıkla izledi. Arazide hızlı adımlarla ilerleyen ve çevrede neşeli görüntüler oluşturan tilkilerin o anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Çiftçilerin ilgisini çeken iki tilki, bir süre sonra ağaçlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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