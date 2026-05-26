Tilki ile vatandaş arasında şaşırtan diyalog

Batman'ın Gercüş ilçesinde yol kenarında yakaladığı avı götüren tilki ile bir vatandaş arasındaki diyalog dikkat çekti.

Gercüş çevresindeki çevre yolunda çekilen görüntülerde, ağzında bir tavukla ilerleyen bir tilki görüldü. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaşın, tilkiye yönelik "git", "dur" gibi yönlendirmeleri ve tilkinin bu seslere verdiği tepkiler izleyenleri hayrete düşürdü. Görüntüleri çeken vatandaşın tilkiye olan seslenişleri ve tilkinin bu komutlar karşısında duraksayıp tekrar yola koyulması şaşkınlık oluşturdu. Ağzındaki avıyla hızla uzaklaşmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. Doğal yaşamın içinde nadir rastlanan bu türden sempatik ve bir o kadar da şaşırtıcı anlar, bölgedeki yaban hayatının renkliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı