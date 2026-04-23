Gercüş'te kaymakamlık makamı geleceğin teminatı çocuklara emanet

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamlığında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında devir teslim töreni yaşandı.

Gercüş Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Muhammed Renas Aydın ve İrem Nur Kaya'ya devretti. Renkli anların yaşandığı ziyarette, minik kaymakamlar ilçeyle ilgili hayallerini ve projelerini paylaştı. Makam koltuğuna oturan öğrencilerin heyecanına ortak olan Kaymakam Uzun, çocukların hayallerine duyulan güvenin altını çizdi. - BATMAN

