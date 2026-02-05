Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Knighton ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Richard Knighton ile bir araya geldi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Richard Knighton'u Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülkenin marşlarının okunmasının ardından Orgeneral Knighton, Onur Kıtası'nı selamladı. Selamlamanın ardından Orgeneral Bayraktaroğlu, Knighton ve beraberindeki heyetle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA