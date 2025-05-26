Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Buluştu

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Buluştu
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Orgeneral Metin Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al Hnaity ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke milli marşlarının okunduğu askeri törenle karşılanan Al Hnaity, basına kapalı olarak ikili görüşme yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al Hnaity'i ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Haşimi Krallığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al Hnaity ile bir araya geldi. Ürdün Genelkurmay Başkanı Al Hnaity, Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen askeri törenle karşılandı. Törende, iki ülkenin milli marşının okundu, Tümgeneral Al Hnaity, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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