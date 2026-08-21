Genelkurmay Başkanı Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı