Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi'nde 120 Gönüllü Bir Araya Geldi

Yeşim Grup'un "Önce İnsan" felsefesi ışığında sosyal sorumluluk ve gönüllülük eğitimi alan yaklaşık 120 kişilik gönüllü öğrenci grubu, Büyük Konferans Salonu'nda düzenlenen Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi'nde bir araya geldi.

Yeşim Grup, beş yıl önce SosyalBen Vakfı iş birliğiyle "Gönülden Yapılan İşleri Nesillerdir Destekliyoruz" adıyla başlattığı ve son iki yıldır Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVAK) iş birliğiyle Mısır'da da hayat bulan "Her Coğrafyada Önce İnsan" projesi kapsamında, sosyal sorumluluk ve gönüllülük eğitimi alan yaklaşık 120 kişilik öğrenci grubunu, "Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi"nde bir araya getirdi. 15-21 Mayıs Gençlik Haftası özelinde, Yeşim Grup'un Bursa merkez fabrikasında buluşan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Erkek Lisesi, 3 Mart Ziya Ulviye Özer Anadolu-Fen Lisesi, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Uludağ Üniversitesi öğrencileri, yıl boyunca yürüttükleri gönüllülük çalışmalarını sunmanın yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalıştayda proje üretti.

Programın açılış konuşmasını yapan Yeşim Grup İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Başkan Yardımcısı Behiç Gülşen, "Yeşim Grup'un kurucularından, rahmetli Şükrü Şankaya'nın babasından aldığı öğütle hayat bulan ve bugün hala kurum kültürümüzün temelini oluşturan 'Önce İnsan' felsefesini yaşatmak adına hayata geçirdiğimiz bu proje, geleceğe umutla bakmamızın en somut göstergesi. Atatürk'ün de dediği gibi, umudumuz gençlerdedir. O umudun içinde 'Önce İnsan' anlayışı da var. Yarın bir gün çalışma hayatına atıldığınızda bu anlayış daima pusulanız olsun. Sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyor, 'Önce İnsan'ı yaşatma yolculuğumuzda bizimle birlikte yürüdüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından projenin gelişim sürecine değinen Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, "Beş yıl önce bir hayalle yola çıktık. Kurucumuzun yıllar önce bireysel yardımseverlik anlayışıyla başlattığı çalışmaları, kurumsal bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir hale getirmeyi hedefledik. Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi'ni hayal ederken amacımız, kurum kültürümüzün temelini oluşturan 'Önce İnsan' felsefesini gençlerle buluşturmak, gönüllülük ve sosyal girişimcilik bilincini yaygınlaştırmaktı. Bugün burada sizlerle birlikte olmak, bu hayalin ne kadar doğru bir temele oturduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu yaklaşımı daha fazla öğrenciye taşıyarak toplumsal faydayı büyütmeyi hedefliyoruz. İnanıyorum ki bu birlikteliği önümüzdeki yıllarda çok daha fazla okulun katılımıyla büyüteceğiz ve Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi'ni geleneksel hale getirerek sürdüreceğiz" diye konuştu.

ÇEKVAK adına proje yürütücülüğü yapan Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu ise gençler arasında gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin anlaşılmasına dikkat çekerek "Geçtiğimiz yıl bu projeye başlarken hedefimiz, Bursa'daki lise öğrencilerine sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincini kazandırmaktı. Aynı anda Mısır'da da projeyi başlatarak gençlerin farklı coğrafyalarda benzer ve farklı yönlerini keşfetmeyi amaçladık. Bu yıl ise projeyi bir adım ileri taşıyarak üniversite öğrencilerimizi de dahil ettik. Lise ve üniversite öğrencileri arasında mentör-menti ilişkisi kurarak karşılıklı öğrenme ortamı oluşturduk. Ayrıca bu yılın odağına sürdürülebilir kalkınma hedeflerini alarak gönüllülükle bu kavramı birleştirdik. Gençlerin ürettiği fikirler ve katkılarla çok değerli çıktılar elde ettik" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler, temsil ettikleri okullar adına sahneye çıkarak yıl boyunca yürüttükleri sosyal sorumluluk faaliyetlerini paylaştı. Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise öğrenciler Yeşim Akademi'de sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda grup çalışmaları gerçekleştirerek, sosyal fayda projeleri geliştirdiler. Bu çalıştaylar sonunda en başarılı üç proje jüri değerlendirmesiyle ödüle layık görüldü.

Zirvenin önümüzdeki yıllarda gelenekselleştirilerek daha fazla okulu ve genci kapsaması hedefleniyor. - BURSA